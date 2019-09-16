На Кубани взорвался газовый баллон в легковом автомобиле

Инцидент произошел на улице Ленинградской в Тихорецком районе Краснодарского края днем в воскресенье, 15 сентября. По предварительным данным, загорелся автомобиль ВАЗ-2109, где находилась семья с двумя маленькими детьми. После возгорания взорвался газовый баллон.

Как сообщили в СУ СКР по региону, пожарных вызвали очевидцы. Супругов и детей госпитализировали. Следователи проводят доследственную проверка по данному факту. После проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Василий Хитрых