Назначена дата рассмотрения апелляции Сергея Ванкевича

Пермский краевой суд 3 октября рассмотрит апелляционную жалобу продюсера Сергея Ванкевича на отказ в условно-досрочном освобождении. Информация об этом появилась на сайте суда. Заседание пройдет под председательством судья Натальи Патраковой. Господин Ванкевич будет участвовать в рассмотрении своей жалобы по видеосвязи из Соликамска.

Ранее Сергей Ванкевич подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении в Соликамский суд, но получил отказ. Господин Ванкевич посчитал это незаконным и подал апелляцию в краевой суд.

В июле 2018 года Сергей Ванкевич и его приятель, экс-депутат заксобрания Александр Телепнев были признаны виновными в причинении вреда здоровью средней тяжести в группе лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений музыканту Андрею Ширману. Происшествие случилось в клубе «Дом культуры» в Перми. Осужденным было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Позже Александр Телепнев получил еще два месяца лишения свободы в качестве наказания по другому уголовному делу.

Господин Ванкевич отбывает наказание в колонии-поселении №8 в Соликамске.