Независимые муниципальные депутаты Петербурга объединились в ассоциацию

15 сентября в Петербурге прошел первый конгресс независимых муниципальных депутатов. В нем приняли участие около 100 человек.

По итогам встречи участники конгресса приняли решение создать ассоциацию, чтобы поддерживать друг – друга и выступать с совместными инициативами. Объединение будет оказывать юридическую поддержку, оказывать помощь во взаимодействии с депутатами других регионов и стран.

Ответственным секретарем ассоциации стал координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров.