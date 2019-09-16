В Екатеринбурге открыли движение по мосту на Шевченко

Утром 16 сентября в Екатеринбурге открыли движение по мосту на улице Шевченко, сообщил портал Е1. Мост связывает Пионерский микрорайон с центром города. Его перекрыли в середине июля из-за замены труб горячего водоснабжения на перекрестке улиц Шевченко и Луначарского. Также заработал троллейбусный маршрут № 4, который ходит из Пионерского до метро «Динамо».

На мосту начинается ремонт асфальта. Полностью закрывать движение не планируется. Дорожники будут перекрывать движение по полосам. Сначала сделают одну сторону моста, потом другую, сообщал ранее замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.