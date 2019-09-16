Красноярец устроил взрыв, вылив бензин в мусоропровод жилого дома

Полицейские задержали жителя Красноярска, подозреваемого во взрыве в подъезде жилого дома в Ленинском районе. По предварительным данным краевого управления МВД, 39-летний местный житель вылил в мусоропровод ведро бензина и бросил зажженную спичку, чтобы его прочистить.

В результате из дома эвакуировали 37 человек, пострадавших нет. Нанесен ущерб пяти автомобилям, которые стояли недалеко от подъезда, в некоторых окнах и балконах выбиты стекла и рамы.

Следователи отдела полиции возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Юлия Сасевич