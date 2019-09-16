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Члены экипажа самолета «Глобуса» оштрафованы за ошибку пилотирования

Члены экипажа пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании «Глобус», летающей под брендом S7 Airlines, привлечены к ответственности по факту авиаинцидента в аэропорту Краснодара. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как выяснила Новосибирская транспортная прокуратура, 14 июня во время посадки в Краснодаре воздушное судно, прилетевшее из московского Домодедово, коснулось хвостовой частью фюзеляжа поверхности взлетно-посадочной полосы. На борту лайнера находились 170 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате никто не пострадал, но повредилась обшивка и элементы самолета.

«Причинами авиационного инцидента явились допущенные экипажем ошибки пилотирования, а также ненадлежащее использование требований Федеральных авиационных правил о выполнении полетов в гражданской авиации»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

По итогам рассмотрения представлений транспортного прокурора члены экипажа привлечены к дисциплинарной ответственности, командир и второй пилот самолета оштрафованы по ч. 3 ст. 11.3 КоАП.

Илья Галагуз


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