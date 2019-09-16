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Жители Нижнеломовского района начали проходить процедуру гемодиализа по полису ОМС

В Нижнеломовском районе Пензенской области начали делать процедуру гемодиализа, которую ранее можно было получить только в региональном центре. С работой гемодиализного центра в выходные ознакомился губернатор Иван Белозерцев.

Центр рассчитан на 60 пациентов, одномоментно в нем могут проходить процедуру гемодиализа 10 человек. В настоящее время в нем лечатся 14 жителей региона. Одна процедура гемодиализа стоит 6 тыс. руб., в неделю таких требуется три, однако в гемодиализном центре пациенты получают лечение бесплатно – по полису ОМС.

Иван Сергеев


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