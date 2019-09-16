Четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса «Уфа-лайна» в Уфе

В результате столкновения пассажирской «Газели» с ВАЗ-2109 в Уфе пострадали четыре человека, сообщает региональная Госавтоинспекция. ДТП произошло вчера около 22 ч на пересечении улиц Комсомольской и Шафиева. В «Газели», которая ехала по 224 маршруту (обслуживается компанией «Уфа-лайн»), находились 13 пассажиров, трое из которых, в том числе дети семи и 11 лет, обратились за медицинской помощью. 24-летняя водитель ВАЗа госпитализирована: она получила травмы различной степени тяжести.

Причины ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Ирина Самойлова