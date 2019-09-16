«Звезда» одержала вторую победу в сезоне

ФК «Звезда» одержал вторую победу в рамках ОЛИМП-Первенства ПФЛ зоны «Урала и Поволжья». В 10-м туре на своем поле пермские футболисты в драматичном матче обыграли ульяновскую «Волгу». Гости первыми открыли счет на 21 минуте. Дубль Максима Лаука позволил «звездинцам» не только сравнять счет, но и выйти вперед 2-1. После этого в ворота хозяев был назначен пенальти, но голкипер Максим Шумайлов сумел парировать удар соперника.

Несмотря на удачный исход встречи « Звезда» в турнирной таблице осталась на предпоследнем 11 месте. Следующий матч подопечные Константина Парамонова проведут 21 сентября в Ижевске против местного «Зенита».