Россия, Турция и Иран на саммите в Анкаре обсудят ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии

Во время переговоров 16 сентября в Анкаре президенты России, Ирана и Турции обсудят ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, саммит закончится принятием совместного заявления.

«Как известно, в этих районах, которые неподконтрольны центральному правительству, сохраняется известная напряженность и большое присутствие террористов»,— сказал господин Ушаков журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что боевики, несмотря на введенный 31 августа режим тишины, продолжают обстреливать позиции сирийских правительственных войск и близлежащие населенные пункты в Идлибской зоне деэскалации.

По словам господина Ушакова, на саммите «будет обсуждаться продолжение политического процесса, важным этапом которого станет завершение формирования и запуск Конституционного комитета» и «гуманитарная ситуация в Сирии, вопросы оказания помощи беженцам, восстановления базовой инфраструктуры, продолжения работ по гуманитарному разминированию». Помощник президента отметил, что речь также пойдет об увеличении помощи сирийцам для возвращения к мирной жизни. По его словам, эта встреча может «открыть путь» для другой встречи с участием канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, но «об этом говорить еще пока рано».

Напомним, что страны гаранты астанинского процесса согласовали состав Конституционного комитета в составе 150 человек (по 50 от оппозиции, гражданского общества и сирийского правительства) еще в конце прошлого года, однако ООН не устроили шесть имен в списке гражданского общества. В начале июля при содействии России ООН удалось согласовать формулу «4+2», с которой согласились сирийские власти. Согласно договоренности, четыре имени в список от гражданского общества должен предложить Дамаск, а два — ООН. Ожидалось, что к началу 13-го раунда межсирийских переговоров будет объявлено о завершении работы по формированию Конституционного комитета, однако, по данным “Ъ”, споры продолжаются вокруг одного имени, предложенного сирийским правительством.

О предыдущей встрече в Астане читайте в публикации “Ъ” «Власти Сирии и оппозиция нашли немного общего».