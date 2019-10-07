Наталья Радулова

Зачем его отмечать

На этой неделе, 11 октября, отмечается Международный день девочек, провозглашенный ООН, чтобы обратить внимание на социальные проблемы и неравенство девочек по всему миру.

«Чушь! — возмущаются некоторые наши граждане в рунете.— Для чего нужен отдельный, чисто девачковый праздник, если есть общий День защиты детей!» Но ООН хочет лишний раз напомнить, что девочки должны иметь равные права на образование, карьеру, сами выбирать, где учиться, кем работать.

А «чисто девачковых» проблем в мире полно. По данным управления ООН, 200 млн ныне живущих девочек и женщин подвергались обрезанию. Эту калечащую операцию, которая лишает женщину удовольствия от физической близости, а также приводит к долгосрочному вреду для здоровья, называет нарушением прав человека как ООН, так и Всемирная организация здравоохранения. Правозащитный фонд «Правовая инициатива» опубликовал доклад о практике женского обрезания в Дагестане — из материалов следует, что такой операции подвергаются девочки-россиянки в возрасте до 3 лет. Но до сих пор многие люди понятия не имеют, что речь идет о форме гендерной дискриминации. Не только умники в блогах продолжают сравнивают мужское и женское обрезание, даже председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев выступает: «Надо всех женщин обрезать, чтобы разврата не было на Земле».

Что еще? Каждая третья девочка и женщина в мире становится жертвой насилия. Около 650 млн женщин выдали замуж детьми. И России это тоже касается — недавно вон журналисты, приехавшие снимать школьный выпускной в одном из сел Северного Кавказа, обнаружили, что большая часть выпускниц там давно замужем.

Тем не менее на нынешней 63-й сессии Комиссии по положению женщин Экономического и социального совета ООН представляющая Россию Екатерина Курбангалеева заявила: в России выраженная гендерная дискриминация отсутствует. Еще бы! Даже действия пермской гимназии, которая завысила проходной балл для поступающих девочек и понизила его для мальчиков, в суде не признали гендерной дискриминацией. Как и заявление главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства о том, что женщины «слабее умом». Не упомнила Курбангалеева и о списке профессий, где запрещается применение труда женщин.

Единственное, что был отмечено в докладе: в России уверены, что карьера для девочки — не главное. «По-прежнему глубоко укоренено мнение, что девочкам, девушкам не надо получать хорошее образование, делать карьеру,— признала в ООН заместитель председателя комиссии ОП РФ по социальной политике.— Счастье женщины не в самореализации, основное предназначение — быть хранительницей очага».

Верно. Так воспитывают. Зайдешь в магазин игрушек — в розовом отделе кукольные кухни, посудка, утюжки, маленькие швабры, фартучки и пупсики с памперсами. Пойдешь налево, в синий отдел, а там конструкторы, автомобили, наборы вроде «Юный химик», «Собери самолет». И уроки труда до сих пор в нашей стране раздельные — московские мамочки жалуются мне, что, пока девочек в некоторых школах учат готовить суп, мальчики дополнительно занимаются информатикой. Девочкам компьютерная грамотность, видимо, менее нужна.

Обрезание девочек, ранние браки, несовершенство законов против домашнего насилия, сексистские высказывания духовных и политических лидеров, ужесточение вступительного экзамена, запрет на профессию, на дополнительные уроки информатики по причине «неправильного пола» — это все, как считают наши эксперты, не гендерная дискриминация. Все хорошо у нас. С праздником, девочки.