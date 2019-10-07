Сьюзи Кортес, Miss BumBum – 2019

Филе без мяса

На минувшей неделе в Мехико прошла церемония награждения победительницы конкурса Miss BumBum – 2019, которой стала бразильская модель Сьюзи Кортес. Мероприятие в эпоху расцвета феминизма с точки зрения политкорректности совершенно скандальное: на конкурсе жюри выявляет обладательницу самой красивой… филейной части тела. По условиям — непременно естественной. Акцент на «природных данных» был сделан пару лет назад, когда участницы смотра восемь часов кряду позировали в бикини из сырого мяса, а полученные фото тиражировали под лозунгом «Женщины — не кусок говядины» (кому был адресован этот месседж, не очень понятно и теперь). Тогда же возник и конфуз в части исполнения жесткого условия к участницам конкурса, запрещающего прибегать к пластическим операциям: финалистки-2017 признались, что в сумме совершили над собой 78 «поправок», среди которых увеличение объема груди, изменение формы носа и подбородка, липосакции, но чаще всего — удаление нижних ребер, чтобы зрительно удлинить и уменьшить талию. И хотя формально имели на то право (зачетной части тела «улучшения» не касались), осадок, как говорится, остался. Впрочем, на популярности мероприятия это не отразилось, более того, с нынешнего года формат «соревнования», зародившийся в Бразилии, стал международным, а участницы фотографировались вместо мяса с рентгеновскими снимками, доказывая, что их достоинство — не дело рук хирурга. Борьба за выход в финал была жесткой (с подставами и драками на сцене), а все ради славы и пакета рекламных предложений победителю и призерам — фотосессий для мужских журналов, телепроектов и т.п. Не преуспевшие на Miss BumBum в Мехико имеют шанс попытать счастья на других площадках, число которых год от года множится, уже и в Китае аналог появился.

Светлана Сухова