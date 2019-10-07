Владимир Илюхин, губернатор Камчатского края

Лакмусовая котельная

На прошлой неделе главной заботой губернатора Камчатки неожиданно стала котельная в отдаленном северном селе региона. Все началось с того, что его подчиненный, региональный министр ЖКХ, отчитался о готовности Средних Пахачей к отопительному сезону, после чего один из жителей села снял видео о том, как выглядит заброшенная котельная, закрытая еще в 1999 году, и селяне напомнили министру, что греются от печей. Ролик быстро набрал популярность в Сети, в том числе его показали и на канале «Навальный Live». Казалось бы, на этом история и должна была закончиться: редкий российский чиновник спешит откликаться на критику. Но тут вышло иначе: губернатор, во-первых, публично признал ошибку подчиненного; во-вторых, лично отправился в село. Но было и в-третьих: глава региона предложил Алексею Навальному самому стать главой отдаленного северного поселения. «Я предлагаю Алексею получить бесценный управленческий опыт. Приезжайте, Алексей! Критиковать несложно, заработайте репутацию человека не только громкого слова, но и настоящего дела»,— заявил губернатор. Так одна неработающая котельная — не без помощи социальных сетей — произвела сенсацию: руководитель субъекта Федерации впервые за многие годы напрямую обратился к оппозиционному политику без угроз и издевательских интонаций с сугубо деловым предложением. Конечно, в нем есть и попытка взять «на слабо», и доля лукавства (должность главы муниципального образования в России по преимуществу выборная), но важен прецедент. Теперь многих интересует, каков будет ответ на поступившее предложение. И как скоро дело до новой котельной в Средних Пахачах дойдет.

Михаил Серафимов