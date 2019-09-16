В результате ДТП в Чечне шесть человек погибли и двое пострадали

Шесть человек, среди которых двое детей, погибли в ДТП с легковыми автомобилями в Чечне, сообщил ТАСС со ссылкой на региональный УГИБДД МВД РФ. Также в ДТП пострадали еще двое человек: женщина и ребенок. Они находятся в тяжелом состоянии.

«Авария произошла на окраине села Алхан-Калы. Предварительно, погибли шесть человек, в том числе двое детей»,— отметило ведомство, не приведя других подробностей. Центр медицины катастроф Чечни сообщил, что пострадавших направили в больницу. «Их состояние врачи оценивают как тяжелое», — сказали в центре.