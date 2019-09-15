СМИ: в результате взрыва на сирийско-турецкой границе погибли не менее 12 человек

На сирийско-турецкой границе взорвался заминированный автомобиль. Не менее 12 мирных жителей погибли, сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники в Управлении гражданской обороны.
Взрыв прогремел около здания больницы в городе Эр-Раи сирийской провинции Алеппо. Населенный пункт находится в зоне проведения операции ВС Турции «Щит Евфрата». Ответственность за взрыв заминированного автомобиля ни одна террористическая организация на себя пока не взяла.
По информации источника «РИА Новости» в результате взрыва погибли 11 человек, 23 получили ранения.
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