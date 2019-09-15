«Краснодар» на своем поле выиграл у «Крыльев Советов» в матче РПЛ

В матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» в родных стенах принимал самарские «Крылья Советов». Хозяева одержали победу со счетом 4:2.

Авторами забитых мячей у победителей стали Магомед-Шапи Сулейманов, Кристофер Ольссон, Вандерсон и Ари. В составе гостей отличились Александр Соболев и Паул Антон.

«Краснодар» набрал 20 очков и вместе с «Зенитом» лидирует в турнирной таблице. В активе у «Крыльев Советов» 7 очков, команда опустилась на 14-е место. «Краснодар» не проигрывает в восьмом матче кряду, «Крылья Советов» не могут победить в последних трех поединках.

В 10-м туре «Крылья Советов» сыграют 21 сентября в Грозном против местного «Ахмата». «Краснодар» на следующий день в гостях сразится с московским ЦСКА.

Андрей Сазонов