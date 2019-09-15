«Оренбург» вырвал победу у «Рубина» в матче РПЛ

В матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» на своем поле встречался с казанским «Рубином». Хозяева одержали победу со счетом 2:1. Это второй выигрыш «Оренбурга» в текущем сезоне.

В составе хозяев поля отличились Рикарду Алвеш, а также Артем Кулишев, забивший победный мяч с пенальти. У гостей гол на счету Евгения Башкирова.

«Оренбург» набрал 8 очков и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице. «Рубин» с 10-ю очками располагается на 10-м месте.

В 10-м туре «Оренбург» 22 сентября на своем поле сыграет с московским «Локомотивом». «Рубин» днем ранее в гостях встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Андрей Сазонов