Главный тренер «Тамбова» заявил об «особом положении» команды в РПЛ

После матча девятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) в Саранске, где ФК «Тамбов» проводит домашние встречи и уступил 15 сентября ПФК ЦСКА со счетом 0:2, главный тренер номинальных хозяев Александр Григорян подробно прокомментировал действия арбитра Михаила Вилкова. Он сначала на 66-й минуте матча поставил пенальти в ворота «Тамбова» якобы за игру рукой защитника Максима Осипенко. Но молодой форвард гостей Федор Чалов не сумел с одиннадцатиметрового пробить вратаря «Тамбова» Гиорги Шелия, который отбил мяч ногами. Затем судья уже на 72-й минуте за «неспортивное поведение» показал полузащитнику хозяев Валерию Чуперке одну желтую карточку, а через мгновение - вторую, превратившуюся для игрока в красную. В протоколе матча повторное предупреждение объясняется «нецензурной бранью в адрес арбитра». В большинстве футболисты ЦСКА смогли дважды поразить ворота «Тамбова» дальними ударами: на 84-й минуте отличился едва вышедший на замену хавбек Кристиян Бистрович, а в компенсированное время – защитник Хердур Магнуссон.

По мнению Александра Григоряна, до удаления была «очень ровная игра». «Затем уже комментировать нечего.., хотя и в меньшинстве выглядели достойно». Впрочем, наставник «Тамбова» все-таки не удержался от подробной оценки действий судьи: «Мы же должны понимать, что играют ЦСКА и «Тамбов». Конечно, опытный арбитр ждет ошибку у «Тамбова». Это естественно, просто об этих вещах никто не говорит. Мяч (в эпизоде с пенальти, - «Ъ-Черноземье») попал в предплечье Осипенко и не нес никакой опасности в том эпизоде нашим воротам. А что касается удаления, Чуперка, с моей точки зрения, был одним из лучших на поле до этого момента. Я слышал от игроков ЦСКА сегодня неоднократные оскорбления в адрес арбитра, но их ему было не слышно. Не прав ли арбитр, удалив Чуперку? Абсолютно прав. Мы же «Тамбов», мы не ЦСКА. У нас очень скудный ресурс, мы неинтересны арбитру. Поэтому все претензии только исключительно к нам и к Чуперке». «Здесь нужно говорить не о двойных стандартах, а о том, что мы понимаем, наши футболисты понимают, что мы в особом положении находимся по многим параметрам. Поэтому и выдержку нужно сохранять. Во всяком случае, оскорбление в адрес арбитра было, значит, и удалять он имел полное право»,- добавил Александр Григорян.

За матчем с трибун «Мордовия арены» наблюдали более 17,1 тыс. зрителей. В следующем туре 21 сентября «Тамбов» примет еще одного лидера РПЛ – ФК «Ростов». Пока представитель Черноземья замыкает турнирную таблицу лиги.

О том, как ФК «Тамбов» оказался в РПЛ, в материале ''Ъ-Черноземье'' «''Тамбов'' забил на ФНЛ».

Андрей Цветков