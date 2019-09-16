Семья Гуцериевых лишилась развлечения

Структуры азербайджанского AF Holding выкупили у банка «Траст» АО «Русинком», на балансе которого находится 21,7 га земли на Варшавском шоссе у станции метро «Аннино». Это следует из данных ЕГРЮЛ: гендиректором компании в сентябре стал Ильяс Мохнатов, который, по сообщению азербайджанских СМИ, занимался вопросами аренды помещений на строительном рынке Eurohome — одном из активов AF Holding. По информации одного из консультантов рынка недвижимости, азербайджанский холдинг консолидировал на Варшавском шоссе 35 га. Ранее на этой площадке группа «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева планировала строить развлекательный парк Universal Studios.

Александра Мерцалова