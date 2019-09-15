3 человека погибли, 4 пострадали в результате ДТП под Новосибирском

На трассе Р-256 в Новосибирской области в результате аварии, участниками которой стали два легковых автомобиля и тягач-цементовоз, погибли три человека, еще четверо госпитализированы, сообщили в ГУМВД по Новосибирской области.

«По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi Galant следовал со стороны Новосибирска и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Toyota Opa. От удара Mitsubishi отбросило в сторону грузового автомобиля Volvo, который следовал в попутном направлении»,— говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Все трое погибших — мужчина и две женщины — находились в выехавшем на встречную полосу Mitsubishi. Четыре человека, находившихся в Toyota и из которых двое — несовершеннолетние, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.