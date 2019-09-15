Роспотребнадзор проведет исследование детского питания в Свердловской области

Свердловская область стала одним из пяти пилотных регионов, где в 2019 году Роспотребнадзор внедрит систему мониторинга за состоянием питания населения, сообщили в ведомстве.

Кроме Свердловской области, в программе примут участие Республика Башкортостан, Московская, Самарская и Омская области. В основе мониторинга будут результаты научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, а также опроса родителей при участии детей и анализа сведений образовательных учреждений.

По словам главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой, главным станет то, какие продукты потребляют дети, в каком количестве, сколько раз в день, что едят в организованных коллективах и домах, какие существуют региональные особенности, насколько рацион отвечает принципам здорового питания по сахару, соли, трансжирам, наличию необходимых микронутриентов. Предполагается, что результаты исследования станут основой рекомендаций по питанию для детей разных возрастных групп. Кроме того, они покажут, насколько полезно детское питание сейчас.