МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

Вечером 15 сентября в Москве начнется сильный ветер, который продержится 16 сентября, сообщили «РИА Новости» в Главном управлении МЧС по городу.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета с 19:00 15 сентября и сохранением в течение суток 16 сентября местами по городу Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 13–18 метров в секунду»,— рассказали в ведомстве.

МЧС порекомендовало не парковать машины возле деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.