В Санкт-Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения

В Санкт-Петербурге синоптики прогнозирует повышение уровня воды в Неве до опасных значений. МЧС объявило о закрытии затворов городского КЗС (Комплекса защитных сооружений от наводнений).

КЗС Санкт-Петербурга — это комплекс дамб и смежных гидротехнических сооружений, протянувшийся поперёк Финского залива от Бронки до Сестрорецка, через остров Котлин, на котором находится город Кронштадт, входящий в состав северной столицы.

«В связи с усилением ветра и неблагоприятным прогнозом синоптиков о возможном подъеме уровня воды до опасных значений принято решение о закрытии затворов КЗС от наводнений»,— говорится в сообщении ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

К вечеру движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру будет остановлено, при этом движение автомобилей по транспортной составляющей комплекса (САД КЗС) будет осуществляться в штатном режиме.

В воскресенье синоптики прогнозировали усиление ветра в городе до 7–12 м/с, местами порывами 15–17 м/с, а также повышение уровня воды до опасных значений (+150... +160 см).