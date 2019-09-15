Звезды спорта строят бизнес-карьеры

Российские спортсмены устремились в большой бизнес. Так, о запуске собственного бренда одежды объявил хоккеист Александр Овечкин. Тем временем, бывший футболист Вячеслав Малафеев успешно развивает свою связанную с недвижимостью компанию. Однако зачастую желание спортсменов переквалифицироваться в предпринимателей оборачивается неудачей. Например, фигуристу Антону Сихарулидзе свой ресторан в Петербурге пришлось закрыть. Какой бизнес есть у звезд российского спорта? И почему их попытки заработать иногда заканчиваются провалами? Об этом — Глеб Силко.

В московском парке «Сокольники» на Песочной аллее расположилось кафе «Сирень», существовавшее там еще с советских лет. Но мало кто знает, что нынешние владельцы заведения — бывший футболист «Спартака» и сборной Александр Самедов и его супруга. После завершения спортивной карьеры в этом году он решил углубиться в бизнес. «Сирень» они с супругой восстановили после пожара сами и теперь успешно развивают. Кроме того, в планах футболиста — открыть вместе с партнерами клинику пластической хирургии.

Секрет успеха прост — клиент всегда должен быть доволен, поделился с "Ъ FM" сам Александр Самедов: «Я начал свой бизнес, еще будучи футболистом. В каждом деле есть свои тонкости и нюансы. Главное — все правильно выстроить, чтобы все качественно работало, люди получали обслуживание на высоком уровне как в ресторане, так и в клинике, например».

Спортсмены, которые занимаются бизнесом, не редкость в российских реалиях. Правда, чаще всего такие истории заканчиваются неудачами: футболист Александр Кержаков когда-то открыл ресторан в Петербурге, но в итоге его пришлось продать. А его коллега по «Зениту» Андрей Аршавин пытался открыть собственный автосалон, но вложение обернулось только судебными исками, успеха не принесли ресторан русской кухни и бренд одежды. Теперь Аршавин комментатор и футбольный эксперт на телевидении.

На этой неделе стать легендой не только хоккея, но и моды, решил Александр Овечкин, запустив в коллаборации с Reebok бренд спортивной одежды. Эксперт прогнозируют успех: обладателя кубка Стэнли любят не только в России и США, но и вообще по всему миру. Правда, просто так стать состоявшимся бизнесменом не получится, придется немало потрудиться над стилем будущего бренда, отмечает генеральный директор компании Real Profit Group Андрей Якоби: «Глобальный медийный потенциал данного персонажа способен вобрать в себя возможные риски такой коллаборации. Обычно удивляет то, к чему мы не готовы визуально. Думаю, что можно поразить аудиторию спортивных брендов какими-то необычными решениями, связанными со стилем. Также в коллаборацию могут быть включены какие-то нехарактерные вещи для такой компании и таким образом стать хитами продаж».

Чаще внушительный капитал спортсмены создают благодаря успешной карьере, а не бизнесу. Например, теннисистка Мария Шарапова выпускает собственные конфеты под брендом Sugarpova. Но ее основной доход — рекламные контракты и призовые. Так, победы на корте принесли ей почти $40 млн за 19 лет.

Сейчас в российском теннисе новая восходящая звезда — Даниил Медведев. Впервые за 14 лет россиянину удалось оказаться в финале турнира Большого шлема, правда, первое место на US Open он уступил Рафаэлю Надалю. У Медведева все еще впереди, и уже скоро он сможет заключить выгодные рекламные контракты, уверен главный редактор портала Sport24 Самвел Авакян: «Мы видим молодого и достаточно талантливого теннисиста. Пока у него не так много подписанных рекламных контрактов. В основном заработки спортсменов складываются не только за счет гонораров или фиксированных заработков, как в футболе. Если же говорить о теннисистах, то самые успешные из них все же самые большие деньги получают с рекламных контрактов. А участие в больших турнирах дает им большой прирост к их доходам».

В российских бизнес-кругах в последние пару лет самая популярная тема для обсуждения — уже даже не санкции, а давление изнутри: со стороны силовиков и государства. Все признаются, что запускать свое дело сейчас рискованнее, чем когда-либо. Поэтому, учитывая прошлые неудачи коллег, спортсменам сейчас стоит задуматься — насколько выгодным будем вкладываться в свой бизнес? Впрочем, спорт — это всегда о высоких достижениях, а, значит, и рисковать у таких звезд в привычке.

В рейтинге самых успешных российских спортсменов Forbes в этом году на первом месте оказался боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, на втором — хоккеист Александр Овечкин, а на третьем — футболист Артем Дзюба — его доход почти достиг $5,5 млн.