В велофестивале в Москве приняли участие около 30 тысяч человек

В прошедшем 15 сентября Московском велофестивале приняли участие около 30 тыс. человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Около 30 тысяч москвичей и гостей города приняли участие в третьем в этом году Московском велофестивале. На личных и прокатных велосипедах горожане проехали 24 км по центру столицы»,— сообщили в пресс-службе.

Маршрут воскресного велофестиваля прошел по улице Лужники, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Саввинской набережным, Садовому кольцу, улице Красная Пресня и улице 1905 года.