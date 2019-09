Московские привилегии

Король отельеров и отельер королей Цезарь Ритц основал фешенебельные отели в Париже и Лондоне, положив тем самым начало известной всему миру сети. Тринадцатый ребенок в семье фермера, разводившего коз на альпийских пастбищах, объявил, что клиент всегда прав, и превратил свое имя в синоним комфорта, элегантности и люкса. Это при Ритце впервые появились такие кажущиеся ныне обыденными атрибуты, как ванна в каждом номере отеля, легкие и светлые ткани, облегчающие уборку, изобилие свежих цветов, возможность использовать лобби как гостиную. Недаром в английском языке прочно обосновалось прилагательное ritzy — роскошный.

Гости московского The Ritz-Carlton привыкли к фирменному ритцевскому гостеприимству, способному создать для них не иллюзию, а настоящий дом в центре мегаполиса. Однако отель решил предложить им еще больше — программу Privileges by The Ritz-Carlton. Она включает годовой доступ к широкому спектру привилегий отеля, а также эксклюзивные сертификаты на комплиментарные услуги в подарок. Участники программы могут воспользоваться особыми гастрономическими предложениями, специальными условиями проживания, обслуживания в спа и проведения мероприятий.

«С большим удовольствием объявляем о запуске Privileges by The Ritz-Carlton, первой в своем роде программы привилегий в компании,— говорит Бернд Кулен, генеральный менеджер The Ritz-Carlton, Moscow.— Программа была создана и разработана с учетом потребностей современного путешественника. Она предлагает нашим участникам на выбор четыре уровня с разным набором привилегий и сертификатов».

В номере отеля The Ritz-Carlton в Москве Фото: The Ritz-Carlton Hotel Company

Программа устроена так, чтобы каждый ее участник мог получить именно то, что ему необходимо, чего он хочет, даже если еще не знает об этом. Например, в ресторанах O2 Lounge и The Ritz-Carlton Lounge & Bar участникам программы доступны специальные цены и особые предложения во время обеда, встречи с друзьями или деловыми партнерами. Кроме того, они смогут заглянуть в историю России путем знакомства с традиционными церемониями чаепития или сабражем — способом открывания бутылки шампанского саблей, который изобрели русские гусары.

Вид на Красную площадь из отеля The Ritz-Carlton Фото: The Ritz-Carlton Hotel Company

Кроме того, программа предлагает посещение клубной гостиной The Ritz-Carlton Club с кулинарными презентациями в течение дня и тематическими ужинами по рецептам разных кухонь мира. К услугам гостей здесь отдельная служба консьержей и летняя терраса с видом на Красную площадь и Кремль. Команда экспертов отеля поможет спланировать и воплотить в деталях любое событие, будь то торжественный гала-ужин, свадебная церемония или небольшое мероприятие.

В ресторанах O2 Lounge и The Ritz-Carlton Lounge & Bar участникам программы Privileges by The Ritz-Carlton доступны специальные цены и особые предложения Фото: The Ritz-Carlton Hotel Company

Privileges by The Ritz-Carlton удобна и бизнесменам. Она включает специальные условия на банкетное меню для частных мероприятий в конференц-залах The Ritz-Carlton, Moscow, специальные цены на проживание в The Ritz-Carlton, Moscow, включая сертификаты на размещение, на услуги The Ritz-Carlton Spa, в том числе на процедуры и посещение бассейна, пространства релаксации и фитнес-студии, на услуги салона красоты Веры Шубич и даже парковку на Тверской, 3.

Владимир Гридин