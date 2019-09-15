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Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

В Петербурге закрывают затворы дамбы

В Петербурге из-за неблагоприятных погодных условий закроют затворы дамбы. Как сообщили в Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС), в 14.00 по мск персонал дамбы приступил к работе по подготовке закрытию всех затворов КЗС.

Движение судов по Кронштатскому корабельному фарватеру с 16:00 остановлено. Движение автомобилей по САД КЗС осуществляется в штатном режиме.

В МЧС по Петербургу пояснили, что дамбу закроют из-за усиления ветра и неблагоприятных прогнозов синоптиков о возможном подъеме уровня воды до опасных значений.

Добавим, что из-за шторма отменен фестиваль ретротехники «Фортуна», проводимый на территории форта «Константин».

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