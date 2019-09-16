Депутат удачи

ИКМО «Литейный округ» в пятницу, 13 сентября, утвердила состав избранных муниципальных депутатов. Перед этим состоялась жеребьевка между двумя кандидатами, которые набрали одинаковое количество голосов избирателей. Ранее петербургский избирком утвердил ее регламент, который не менялся с 2009 года. Оказалось, что правила не прописаны в федеральном законодательстве — комиссии субъектов Федерации придумывают его сами. Петербургские депутаты, опрошенные “Ъ”, не смогли прийти к единому мнению касательно этой процедуры.

Мандат в совете «Литейного округа» в результате жеребьевки получил кандидат от партии «Яблоко» Дмитрий Эртман. Не у дел осталась выдвинутая «Единой Россией» Светлана Иванова.

Регламент жеребьевки, ставший известным незадолго до заседания комиссии, заключался в предоставлении претендентам на мандат конвертов с записками, в которых указаны числа от 1 до 10. Каждый из них должен был выбрать по пять из них, сумма показателей складывалась. Дмитрий Эртман в общей сложности набрал 33 балла, а его соперница — 22.

В горизбиркоме сообщили “Ъ”, что прежний регламент, утвержденный в 2009 году, был отменен. Копия принятия решения о нем в архиве горизбиркома не сохранилась (записи начинаются с 2012 года). За десять лет жеребьевок не случалось, как и до того. Новый регламент был предложен членом СПбИК Екатериной Фесик и поддержан остальным составом комиссии.

Согласно закону Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований», порядок жеребьевки устанавливает СПбИК.

Руководитель фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский считает, что в едином регламенте страна не нуждается и следует оставить правила жеребьевки на усмотрение избиркомов субъектов. «ЦИК, теоретически, может издать рекомендации, но в федеральном законе нет прямой отсылки к тому, кто это должен делать. Я не вижу ничего страшного в том, чтобы каждый регион устанавливал свой порядок. Сложно предложить другую процедуру. Воля избирателя проявлена и зафиксирована. Я думаю, четкий регламент в законе прописан быть не должен. Одно время действовала норма: при одинаковом количестве голосов за кандидатов избирается тот, кого зарегистрировали первым. Но тут может быть так, что кого-то намеренно не регистрируют и он оказывается в заведомо ущемленном положении. Справедливее, чем жребий, тут сложно что-то предложить»,— считает господин Вишневский.

Депутат ЗакСа от «Партии Роста» Максим Резник считает, что необходим единый регламент во избежание самодеятельности. «В разных регионах существуют разные традиции. Не буду показывать пальцем, но в каких-то субъектах могут и за выкуп мандаты отдавать, в соответствии с исторической традицией. Мне кажется, что процедура в Петербурге вопросов не вызывает, она прошла честно. Кандидат от "Единой России", если есть в мире хоть капля справедливости, эту жеребьевку не мог выиграть. С точки зрения того, что у нас впервые состоялась жеребьевка, выйти из Закcобрания на уровень Госдумы с предложением единого регламента для жеребьевки было бы естественно. Однако это очень сложная процедура. Было бы лучше, если бы инициирован был законопроект на федеральном уровне — в том же ЦИКе, например. Если от петербургского ЗакСа потребуется, то мы сможем разработать такой закон»,— уверен Максим Резник.

Депутат ЗакСа от партии «Единая Россия» Алексей Цивилев поставил под сомнение саму процедуру жеребьевки. «Не должен случай определять волю избирателя. Я бы, может, сделал переголосование по выбору одного депутата. Можно придумать процедуру, которая заменит жеребьевку: например, кто первый подал документы или кто первым был зарегистрирован, тот и должен стать депутатом. Но, если мы оставляем ее, то регламент должен быть единым для всех»,— считает депутат.

Известно, что «Литейный округ» стал одним из последних муниципалитетов, где были подведены и признаны действительными итоги выборов в муниципальные советы. Днем ранее комиссии МО «Смольнинское» и «Владимирский округ» (все — Центральный район) также утвердили результаты. В этих трех округах большинство мандатов досталось оппозиционным кандидатам.

При этом в ряде петербургских ИКМО были назначены пересчеты голосов по округам, в результате которых позиции кандидатов от партии власти значительно выросли. В частности, на участке № 53 МО «Екатерингофский» в результате пересчета добавились голоса у представителей «Единой России». На участке № 60 того же МО были подменены бюллетени после перерыва при подсчете. Об этом сообщал глава штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев. Согласно «новым» бюллетеням, безоговорочную победу в округе одержали выдвиженцы из «Единой России».

Похожая ситуация сложилась в МО «Остров Декабристов», где нашли типографский брак в бюллетенях. В «окошке» одного из кандидатов стояла точка, которую комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) засчитывал за голос. В результате ручного пересчета резко выросло количество голосов у «Единой России».

Ранее петербургский избирком заявил, что ведутся проверки в округах Невского, Приморского, Адмиралтейского и Фрунзенского районов. Если будут доказаны нарушения, то в округах, а может, и муниципалитетах выборы могут быть отменены.

Олег Дилимбетов