Пермский прокурор перешел на службу в Генпрокуратуру РФ

Начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Пермского края Вячеслав Коробейников возглавил 14 (кассационный) отдел апелляционного управления главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ с дислокацией в Пятигорске.

Сотрудники недавно созданного подразделения будут представлять гособвинение в Пятом кассационном суде общей юрисдикции. Этот орган будет заниматься рассмотрением жалоб и представлений на судебные акты, которые приняты судами Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии-Алании, Чечни и Ставропольского края. Как говорят знакомые с ситуацией источники, в кассационный отдел перешли еще несколько сотрудников прокуратуры Пермского края.

По данным «Ъ-Прикамье», к новому месту службы господин Коробейников прибыл еще летом. Сейчас и.о. начальника уголовно-судебного управления является Елена Кочетова.