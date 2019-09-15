В Красноярске в десятиэтажке из-за хлопка деформировались стены

В Красноярске в жилом десятиэтажном доме произошел хлопок. В результате взрыва деформировались стены здания, выбиты окна. Как уточнили "Ъ-Сибирь" в управлении МЧС по Красноярскому краю, дом не газифицирован.

«Причина хлопка сейчас устанавливается. Эвакуируются жильцы дома. Пострадавших в результате хлопка нет»,— сообщили в МЧС. Эвакуировано 37 человек, из них 10 детей. Их временно разместили в двух автобусах.

Для обследования пострадавшего дома направлен диагностический комплекс «Стрела», предназначенный для оценки технического состояния зданий исооружений, сообщет МЧС.

Оксана Павлова, Новосибирск