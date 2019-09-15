В Екатеринбурге временно отключат ряд телеканалов и радиостанций

16-17 сентября в Екатеринбурге с 9:00 до 17:00 отключат несколько телеканалов и радиостанций, сообщил свердловский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). По данным организации, в это время на телевышке будут проходить профилактические плановые работы.

Перерывы трансляции телерадиосигнала коснутся пакетов программ РТРС-1 (в частности, «Первый канал», «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ТВЦ, «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», ОТР), РТРС-2 (в их числе — «РЕН ТВ», «Спас», «Домашний», «Звезда», «Мир», СТС, «ТВ-3», ТНТ, «Муз-ТВ», «Пятница»), 12 ТВК и «Телеканала "Че"», а также «Радио России», радио «Маяк», «Вести ФМ», «Орфей», «Воскресение», «Звезда ФМ», «Хит ФМ», «Серебряный дождь», «Дети ФМ», «Комсомольская правда», «Спорт ФМ», «Радио Вера», «Наше радио», «Comedy radio», «Дорожное радио», «Радио Форум» и «Радио Екатеринбург». У тех, у кого установлено кабельное телевидение, отключения телерадиосигнала не будет.