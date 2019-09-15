На продажу выставлен цех по производству лавашей за 15,5 млн рублей

На сайте Avito опубликовано объявление о продаже автоматизированной линии по производству армянского лаваша. Стоимость актива составляет 15,5 млн руб.

Как указывает продавец, цех находится в деревне Устиново. В стоимость включена автоматизированная линия производительностью 1500 лавашей в час; участок площадью 40 соток с электричеством, скважиной, канализацией; административное здание площадью 240 кв. м; юрлицо. Продажа осуществляется в связи со сменой деятельности владельца.

Напомним, ранее на продажу в Пермском крае был выставлен хлебозавод за 17,5 млн руб.