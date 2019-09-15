Александр Репин вернулся в число спонсоров ФК «Звезда»

ФК «Звезда» объявил о возобновлении сотрудничества с холдингом «Сатурн-Р» пермского бизнесмена Александра Репина. «Клубу удалось достигнуть договорённости с холдингом «Сатурн-Р» о заключении спонсорского договора до конца текущего года» - приводит слова директора ФК «Звезда» Валерия Волошина официальный сайт команды.

В прошлом году именно «Сатурн-Р» стал первой частной компанией, которая подде6ржала клуб финансово. Тогда помощь поступила в октябре, когда команде оставалось провести в чемпионате 10 игр.

Стоимость контракта не разглашалась, но фигурировала сумма до 5 млн руб. Клуб разместил логотип компании на полиграфической продукции, объявлял название компании во время матчей и трансляций.

Так же сотрудничают с клубом ООО «Научно-производственная компания «Химпром»» и ООО «ЛК-Транс». Помощь идет, в том числе на приобретении экипировки и инвентарь, оплату переездов команды на матчи в другие города.