Краевые власти вновь ищут подрядчика на строительство учебного корпуса авиатехникума

Краевое минзакупок вновь объявило электронный аукцион на строительство нового учебного корпуса и реставрацию главного учебного корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный техникум имени А. Д. Швецова». Объекты строительства расположены на ул. Горького, 33, 33а, ул. Екатерининской, 49, ул. Луначарского, 24.

Как сообщает Business Class, заявки на участие в аукционе принимаются с 13 сентября до 23 сентября 2019 года. Они будут рассмотрены 24 сентября. Максимальная цена контракта составляет 529,463 млн руб. Первые торги, 2 сентября были признаны несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен построить шестиэтажный учебный корпус на 1 тыс. учащихся и реставрировать главный корпус. Кроме того, требуется провести демонтажные работы, монтаж сетей инженерно-технического обеспечения и благоустройство территории. На исполнение контракта дается 520 дней.