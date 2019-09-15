Городской бюджет оплатит обустройство еще одной площадки для выгула собак

МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» объявило торги на создание мест для выгула собак. На эти цели выделено 349,7 тыс. руб.

Согласно техзаданию, место для выгула собак площадью 20х20 м появится на ул. Ивана Франко, 39. Место нужно оградить сеткой, установить внутри тренировочные снаряды.

Напомним, ранее городской бюджет оплатил обустройство площадок в микрорайоне Левшино, Верхне-Курьинском участковом лесничестве, в районе НПО «Биомед» и микрорайоне Новые Водники.