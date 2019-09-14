Фарид Мухаметшин призвал единороссов «не бояться ехать» в Осиново, где партия власти получила низкий результат

Глава татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин считает, что местные партийцы «не должны бояться» общаться с избирателями протестных территорий республики. «Не надо кого-то бояться. Ни в Осиново не надо ехать бояться. Ни в Зеленодольск не надо ехать бояться. Ни в Альметьевск, ни в Нижнекамск, ни в другие места, где казалось бы оппоненты занимают достаточно авторитетные позиции, работая против нас»,— сказал он, выступая на партийной конференции в Казани.

Господин Мухаметшин добавил, что во время избирательной кампании «сам посетил более половины муниципалитетов» и везде люди говорили «спасибо, что приехали».

Напомним, «Единая Россия», по данным ЦИК Татарстана, получила на выборах в Госсовет 72,4%. Тем не менее, на многих участках результат партии власти оказался ниже 50%, а некоторых участках победу одержала КПРФ. В частности, на УИК № 1539 в поселке Осиново Зеленодольского района коммунисты получили 32,3%, а единороссы 28,5%. На УИК № 2835 партия власти получила лишь 25% (КПРФ — 30,3%). Общий результат единороссов в селе составил менее 35%. По одномандатному округу большинство жителей Осиново поддержали выдвигавшуюся от «Яблока» противницу строительства мусоросжигательного завода Веру Керпель (в Госсовет в итоге не прошла, уступив самовыдвиженцу от «Единой России» Ренату Мистахову).

Участки, где «Единая Россия» получила низкие результаты (22-35%) есть также в Зеленодольске, Казани, Альметьевске и других городах.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”