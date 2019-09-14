На Владимира Жириновского обиделись в Казани В Татарстане не согласились с его словами, что республика «завалена деньгами»

В Татарстане продолжают критиковать лидера ЛДПР Владимира Жириновского за его слова о «заваленной деньгами» Казани. «Глупостью и провокацией» назвали его высказывания в аппарате президента республики Рустама Минниханова. А вчера против господина Жириновского выступил его однопартиец, избранный в новый состав Госсовета республики. Эксперты полагают, что это должно продемонстрировать в Татарстане «единство мнений и поддержку выбранного курса» перед будущими в 2020 году выборами президента республики.

В Татарстане развернулась информационная кампания против лидера ЛДПР, главы фракции в Госдуме Владимира Жириновского, который заявил, что Казань «завалена деньгами». Вчера специальную пресс-конференцию провел избранный в Госсовет республики член ЛДПР Эдуард Шарафиев. «Объезжая районы и поселения, я не видел, что кто-то жирует или завален деньгами»,— отреагировал местный партиец на слова господина Жириновского. Он подчеркнул, что ему «стало обидно» за партийного босса: «Непозволительно никому хамить, грубить нашей республике, вытирать об нее ноги».

Напомним, на первом осеннем заседании Госдумы 10 сентября Владимир Жириновский сказал: «Завалили Казань, Северный Кавказ деньгами, а потом удивляетесь, что в русских областях меньше рожают! Это чудовищно! Дайте русским столько же, сколько другим! Вы же русский парламент, а раздаете национальным регионам больше». Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда указал, что заявление господина Жириновского некорректно, и попросил его не делить людей по национальности и вероисповеданию.

Власти Татарстана достаточно жестко отреагировали на слова лидера ЛДПР. Специальное заявление прочитала в четверг на брифинге в Доме правительства Татарстана представитель аппарата президента республики Лилия Галимова. Она назвала высказывания Владимира Жириновского «антиконституционными», которые искажают «суть межбюджетных отношений»: «Республика Татарстан, являющаяся одним из динамично развивающихся субъектов РФ, всегда отдавала и продолжает отдавать в федеральный бюджет значительно больше, чем получает». При этом чиновница указала, что «руководителя фракции ЛДПР никто не уполномочивал говорить от имени русского народа», который живет в том числе и в Татарстане: «Расцениваем его выступление, как очередную попытку получения сомнительных политических дивидендов».

У спикера Госсовета РТ Фарида Мухаметшина состоялся разговор с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Господин Мухаметшин отметил «неприемлемость подобного рода высказываний со столь высокой трибуны», уточнила госпожа Галимова. «В данной связи приходит на ум одно известное высказывание, которое в несколько перефразированном виде вполне подходит для характеристики выступления Жириновского: "Глупость или провокация?" К сожалению, здесь явно усматривается и то, и другое»,— резюмировала представитель аппарата президента республики.

В Русском национально-культурном объединении Татарстана заявили, что слова Владимира Жириновсокго «препятствуют укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия». В объединении указали, что в Татарстане русских проживает больше, чем в Курской, Тверской, Тамбовской, Ивановской и других областях Центральной России.

Реакцию Татарстана в центральном аппарате ЛДПР не комментируют. В татарстанском отделении партии считают, что Владимир Жириновский не обижал «народ или руководство Татарстана»: «Было про то, что все хотят как в Казани. Был упрек в первую очередь федеральным начальникам, что не хотят поддерживать центральную Россию, русские области». В татарстанском отделении ЛДПР подчеркивают, что «лучших рекламы и комплимента трудолюбию народа Татарстана и лоббистским способностям президента Татарстана и его команды, чем речь Жириновского, сложно себе представить».

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает логичным, что местные представители ЛДПР не поддержали Владимира Жириновского в споре с республикой: «В данном случае партия лишь инструмент получить мандат». Эксперт полагает, что развернутая информационная кампания должна показать, что «в Татарстане единство мнений и поддержка выбранного курса».

По мнению господина Калачева, лидера ЛДПР могут «поощрять определенные круги федеральной элиты». Он указывает, что слова прозвучали за год до новых выборов руководителя Татарстана. При этом может снова подняться вопрос о сохранении должности президента республики. «Если сейчас пропустить этот удар, то наступление может быть продолжено и уже не только Жириновским»,— считает эксперт. При этом он не исключает, что у лидера ЛДПР могла быть «обида» за результаты выборов в республике. На выборы в Госсовет Татарстана его партия оказалась четвертой после «Единой России», КПРФ и «Справедливой России». В парламент прошел только господин Шарафиев, победивший в одномандатном округе.

Казанский политолог Сергей Сергеев полагает, что слова были адресованы электорату Владимира Жириновского «бедным и русским», но власти Татарстана «не любят, когда о них говорят плохо, тем более в такой резкой форме»: «Противостояние между властями Татарстана и Жириновским идет еще с 1990-х годов». К лидеру ЛДПР не питал симпатий первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, который советовал господину Жириновскому «не выходить из себя». Сам глава ЛДПР известен тем, что неоднократно призывал к упразднению национальных республик, в том числе и Татарстана, и предлагал переименовать республику в Казанский край. В 2001 году бывшему вице-спикеру Госдумы едва удалось уклониться от татарских националистов, которые встречали его с куриными яйцами на железнодорожном вокзале.

А в 2015 году у Владимира Жириновского произошел публичный конфликт с действующим президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Тогда по итогам выборов, в результате которых господин Минниханов продлил свои полномочия на второй срок, лидер ЛДПР был возмущен, что его представитель набрал менее 1%. Он назвал результаты выборов в регионе «татаро-монгольским игом», заявив, что Рустам Минниханов «издевается над демократией» и ему «нужно в отставку подавать». Тогда главе Татарстана пришлось реагировать лично. «То, что Жириновский сказал, избиратели республики оценят. Потом он обижается, что ЛДПР не любят в Татарстане. Он же сам все делает, чтобы его не любили»,— говорил президент республики.

Кирилл Антонов