ФК «Урал» обыграл «Спартак» со счетом 2:1

Футбольный клуб «Урал» со счетом 2:1 обыграл «Спартак». Матч проходил в рамках девятого тура российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

В уральской команде голы забили нападающий Владимир Ильин 48-ой минуте и полузащитник Отман эль-Кабир на 60-ой. Из «Спартака» на 12-ой минуте гол забил Самуэль Жиго.

Следующая игра у ФК «Урал» состоится 22 сентября в Туле с «Арсеналом». В турнирной таблице РПЛ «Урал» занимает девятую строчку с 13 очками. В тройке лидеров «Зенит» с 20 очками, «Краснодар» и «Ростов», у которых по 17 очков.