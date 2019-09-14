Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает о новом заведении ресторатора Тахира Холикбердиева.

Новый проект Тахира Холикбердиева, ресторатора, прославившего Краснодар своим мясным рестораном «Скотина» и явившего себя Москве мясным рестораном «Южане», оказался не совсем мясным. И в этом главная интрига. Но любимые кухонные агрегаты Тахира — гриль и смокер — по-прежнему в деле. Потому новый ресторан и называется Peqlo Asian Barbecue, по задумке «пекло» тут в каждой тарелке — прямо с огня и с запахом дыма, да еще на азиатский лад.

Через все меню главным лейтмотивом проходит брискет из смокера. Он и в зеленом тако с кимчи, и с маринованными овощами на горячее, и в фирменном бургере на булке с матча. На всякий случай поясню для веганов и флекситарианцев: брискет — это мясо с говяжьего ребра, потому, видно, и мясная лавка Холикбердиева называется «Ребро Адама». Готовит в Peqlo шеф-повар Иван Ермилов, раньше работавший в Prscco bar. Азиатская кухня для него, так скажем, не родная. Но концепт этого и не требует: все эти сэндвичи с тонкацу из цыпленка, маринованные огурцы, заваленные стружкой тунца и разноцветной икрой тобико, лосось, утопающий в оранжево-зеленом соусе из цитрусовых и бамии, и копченая скумбрия в мисо-соусе с пюре из баклажанов — не более чем твисты европейских блюд с азиатским акцентом. Так что, если вы хотите настоящего азиатского барбекю, то Peqlo вряд ли вас порадует, а если собираетесь в очередной модный ресторан, о котором все говорят, то выбор будет верный.