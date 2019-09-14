Президент тюменского конгресса татар и его сын объявлены в розыск

СУ СКР по Республике Калмыкия объявил в розыск президента ТРОО «Конгресс татар Тюменской области», председателя Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям Нуруллу Саттарова. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Кроме того, следователи Калмыкии разыскивают сына Нуруллу Саттарова — бизнесмена Марата Саттарова. В отношении него возбуждено уголовное дело «по факту уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере». Они оба скрылись от органов следствия во время расследования.