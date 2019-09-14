В Перми могут снести многоэтажный дом на месте будущей автодороги

Строительство автодороги дороги от площади Карла Маркса до улицы Чкалова предполагает снос шестиэтажного дома на улице Чернышевского, 23, сообщает 59.ru. Издание уточняет, что новая дорога будет начинаться от указанного дома, затем она пойдет через Красные Казармы возле домов по Чернышевского, 27 и 33, проезжая часть выйдет к ЖК «Арсенал» между домами Василия Татищева, 8 и Красные Казармы, 68. Соединение с улицей Чкалова запланировано между домами 8 и 10.

Ранее сообщалось, что подряд на проектирование дороги выиграло ООО «ВТМ дорпроект столица» (Москва), стоимость контракта составила – 32, 85 млн руб. Проект проходит необходимые согласования, пишет издание. Его разработку должны закончить к маю 2020 года.

Источник в мэрии подтвердил «Ъ-Прикамье», что дом на ул. Чернышевского, 23 стоит на пути будущей дороги. «Эта давняя проблема – дорога здесь указана еще в генплане 2010 года. Решение по дому пока не принято. Когда поступит проект – будем анализировать варианты» - отметил источник.

В доме по Чернышевского, 23 находится супермаркет «Семья», магазины, паб, салон цветов и нотариус.