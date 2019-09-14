ЦРУ рассказало об использовании шпионских голубей во времена холодной войны

Центральное разведывательне управление (ЦРУ) рассекретило данные о подготовке голубей к выполнению секретных миссий во времена холодной войны. Как сообщает BBC, птиц, в частности, тренировали для фотографирования важных объектов на территории СССР.

ЦРУ полагало, что животных будет возможно обучить для выполнения «уникальных» операций. Помимо голубей дрессировались вороны: птиц учили доставлять подслушивающие устройства к окнам. Также вороны могли доставлять и извлекать предметы весом до 40 г из подоконников. Красный мигающий лазерный луч использовали для обозначения цели, а обратно птицу привлекали специальными лампами.

В ходе операции Tacana в 1970 гг. спецслужбы исследовали возможность закреплять на голубях маленькие камеры для автоматической съемки. Главным преимуществом голубей ЦРУ считало способность возвращаться домой из любой точки, в том числе из тех, где они не были ранее. Также рассматривался вопрос доставки перелетными птицами специальных датчиков, которые могли определить, испытывал ли Советский Союз химическое оружие.

Для разведки ЦРУ тренировало не только голубей и ворон: для операций под водой обучались дельфины, а операция Acoustic Kitty включала в себя размещение подслушивающих устройств внутри кошки. В файлах также упоминаются тренировки с использованием канадских соколов и какаду. Существует версия о электрической стимуляции мозга для удаленного управления собаками, но данные об этом не рассекречены.

По информации BBC, голуби оказались наиболее обучаемыми и эффективными для целей ЦРУ животными. Однако спецслужба не раскрыла сведения о том, как часто и в каких операциях они использовались во времена холодной войны.