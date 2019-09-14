Единоросы выдвинули Фарида Мухаметшина на пост спикера Госсовета

Единороссы Татарстана выдвинули кандидатуру Фарида Мухаметшина на должность спикера Госсовета Татарстана шестого созыва. Решение было принято на конференции регионального отделения партии в субботу.

Также была предложена альтернативная кандидатура главы Спасского района Камиля Нугаева, которого по словам его коллеги из Новошешминска Вячеслава Козлова, «не только вся республика знает, но и каждое животное республики знает».

Но «большинство голосов» получил господин Мухаметшин, объявила счетная комиссия конференции.

Напомним, на выборах 8 сентября «Единая Россия» набрала в Татарстане 72,4%. С учетом одномандатников (включая самовыдвиженцев) она получила контроль над 90 из 100 мест парламента.

Секретарь татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин руководит Госсоветом бессменно с 1998 года. Избрание на новый срок состоится 20 сентября на первой после выборов парламентской сессии.

Кирилл Антонов