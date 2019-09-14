Правительство одобрило льготы по НДФЛ для пострадавших от стихийных бедствий

Правительство России одобрило законопроект об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) средств, полученных россиянами в связи со стихийными бедствиями или иными чрезвычайными обстоятельствами. Проект закона внесен в Государственную думу, говорится в сообщении на сайте Кабинета министров. Законопроектом предлагается внести поправки в статью 217 Налогового кодекса.

«Целью законопроекта является освобождение от обложения НДФЛ в денежной и натуральной формах, а также в виде материальной выгоды (включая доходы в связи с прощением долга), полученных гражданами, пострадавшими от террористических актов на территории Российской Федерации, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, а также членами их семей в связи с указанными событиями в виде помощи указанным лицам»,— говорится в пояснительной записке к документу, размещенном на сайте Госдумы.

Законопроект также предусматривает освобождение от налогообложения доходы граждан, предоставляющих пострадавшим жилые помещения в наем, если стоимость такой аренды находится в пределах сумм, полученных пострадавшими на цели найма жилого помещения из бюджетных средств.