Экс-главу поселения осудили за распродажу земельных участков подчиненным

Кунгурский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении экс-главы Плехановского сельского поселения и ведущего специалиста поселения по имуществу, землеустройству и градостроительству. Суд приговорил чиновника к штрафу в 100 тыс. руб., специалиста — к штрафу в 180 тыс. руб., а также лишил обоих права занимать определенные должности сроком два года. Об этом сообщает «Искра».

По данным следствия, бывший руководитель органа местного самоуправления обвинялся по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), специалист администрации — по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями). Установлено, что обвиняемые в 2016–2017 годах совершили незаконные сделки с земельными участками. В частности, располагая сведениями о наличии в собственности поселения земельного участка площадью более 14 тыс. кв. м, они поделили его на 11 частей, поставив на кадастровый учет. Затем, оформив землю за счет средств бюджета поселения, подсудимые без проведения торгов распродали ее работникам администрации по цене, вчетверо меньше реальной кадастровой стоимости.

В результате бюджету Плехановского сельского поселения был причинен ущерб более 955 тыс. руб.

Отмечается, что до рассмотрения судом уголовного дела все сделки по продаже земельных участков признаны незаконными, и в настоящее время участки возвращены в муниципальную собственность.