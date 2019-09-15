Лидеры роста среди открытых паевых фондов (на 31.08.2019)

|
|Фонд
|Стоимость пая (руб.)
|Изм. за 1 мес. (%)
|Изм. за 3 мес. (%)
|Изм. за 6 мес. (%)
|Изм. за 12 мес. (%)
|Изм. за 3 года (%)
|Изм. за 5 лет (%)
|Изм. за 10 лет (%)
|Чистые активы (млн руб.)
|Управляющая компания
|Тип фонда
|За 12 месяцев
|«Уралсиб Драгоценные металлы»
|18447,28
|16,8
|29,2
|27,8
|45,5
|23
|115,8
|—
|160
|«Уралсиб»
|фондов
|«БКС Драгоценные металлы»
|180,72
|12,9
|19,8
|10,9
|34,5
|22,1
|89,5
|—
|129
|«Брокеркредитсервис»
|фондов
|«Газпромбанк — Золото»
|1530,61
|13,5
|23,3
|19,4
|26,2
|9,7
|84,9
|—
|268
|«Газпромбанк — Управление активами»
|фондов
|«ВТБ — Индекс Мосбиржи»
|6329,04
|0,1
|7,7
|15,2
|25,2
|59,9
|138,5
|228,7
|984,8
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|индексный
|«ВТБ — Фонд акций»
|33,36
|0,1
|8
|15,5
|25
|74
|197,1
|384,9
|6448,2
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции
|«Арсагера — Фонд акций»
|8617,32
|-2,3
|6,7
|16,3
|24,5
|66,8
|199,7
|540,9
|636,1
|«Арсагера»
|акции
|«Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич»
|12577,31
|0
|7
|15,4
|24,3
|45,2
|93,5
|144,9
|4400,3
|«Сбербанк Управление активами»
|акции
|«Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек»
|20115,08
|-0,7
|6,2
|14,4
|23,4
|62
|131
|209,6
|1001,4
|«Райффайзен Капитал»
|индексный
|Открытие – Индекс МосБиржи
|2138,52
|0,1
|6,7
|14,4
|23,2
|58,2
|131,2
|232,7
|320,77
|«Открытие»
|индексный
|«БКС Российские акции»
|302,81
|-0,2
|6,4
|14,2
|22,6
|54,9
|128
|226
|149,9
|«Брокеркредитсервис»
|акции
|«Уралсиб Первый»
|15735,59
|0
|6,6
|13,5
|22,5
|65,9
|66,1
|64,8
|3990,3
|«Уралсиб»
|акции
|«Газпромбанк — Акции»
|2297,19
|-1,3
|6,2
|14,7
|22,5
|43,6
|114,7
|187,3
|364,2
|«Газпромбанк — Управление активами»
|акции
|«Альфа-Капитал Индекс Мосбиржи»
|1446,17
|-0,2
|6,6
|13,6
|22,2
|55,3
|130,1
|201,1
|358,2
|«Альфа-Капитал»
|индексный
|«Сбербанк — Фонд активного управления»
|2063,26
|-0,1
|6,9
|15,3
|21,9
|41
|83
|170,4
|1223,1
|«Сбербанк Управление активами»
|акции
|«ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора»
|26,29
|-1,8
|5,6
|15,2
|21,7
|81,6
|146,4
|255,3
|2346,5
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции
|За 6 месяцев
|«Уралсиб Драгоценные металлы»
|18447,28
|16,8
|29,2
|27,8
|45,5
|23
|115,8
|—
|160
|«Уралсиб»
|фондов
|«Газпромбанк — Золото»
|1530,61
|13,5
|23,3
|19,4
|26,2
|9,7
|84,9
|—
|268
|«Газпромбанк — Управление активами»
|фондов
|«ВТБ — Фонд предприятий с государственным участием»
|31,63
|-2,9
|7,3
|17,2
|19
|62,9
|212,5
|351,9
|757,82
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции
|«Газпромбанк — Электроэнергетика»
|573,84
|-0,9
|10,2
|16,8
|17,1
|25,9
|119,7
|3,7
|150,2
|«Газпромбанк — Управление активами»
|индексный
|«Уралсиб Энергетическая перспектива»
|27717,37
|-1,2
|8,7
|16,7
|18,5
|68,9
|230,4
|—
|238,06
|«Уралсиб»
|акции
|«Сбербанк — Золото»
|1213,25
|12,9
|18,4
|16,5
|21
|5,6
|54,2
|—
|1336,3
|«Сбербанк Управление активами»
|фондов
|«Арсагера — Фонд акций»
|8617,32
|-2,3
|6,7
|16,3
|24,5
|66,8
|199,7
|540,9
|636,1
|«Арсагера»
|акции
|«ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото»
|1904,35
|13
|18
|15,6
|20,6
|10
|88,4
|—
|106,1
|«ТКБ Инвестмент Партнерс»
|фондов
|«ВТБ — Фонд акций»
|33,36
|0,1
|8
|15,5
|25
|74
|197,1
|384,9
|6448,2
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции
|«Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич»
|12577,31
|0
|7
|15,4
|24,3
|45,2
|93,5
|144,9
|4400,3
|«Сбербанк Управление активами»
|акции
|«Сбербанк — Фонд активного управления»
|2063,26
|-0,1
|6,9
|15,3
|21,9
|41
|83
|170,4
|1223,1
|«Сбербанк Управление активами»
|акции
|«ВТБ — Индекс Мосбиржи»
|6329,04
|0,1
|7,7
|15,2
|25,2
|59,9
|138,5
|228,7
|984,8
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|индексный
|«ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора»
|26,29
|-1,8
|5,6
|15,2
|21,7
|81,6
|146,4
|255,3
|2346,5
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции
|«Сбербанк — Электроэнергетика»
|1111,71
|-0,6
|8,2
|14,9
|13,8
|34,2
|82,3
|9,8
|701,2
|«Сбербанк Управление активами»
|акции
|«Газпромбанк — Акции»
|2297,19
|-1,3
|6,2
|14,7
|22,5
|43,6
|114,7
|187,3
|364,2
|«Газпромбанк — Управление активами»
|акции
|За 3 месяца
|«Уралсиб Драгоценные металлы»
|18447,28
|16,8
|29,2
|27,8
|45,5
|23
|115,8
|—
|160
|«Уралсиб»
|фондов
|«Газпромбанк — Золото»
|1530,61
|13,5
|23,3
|19,4
|26,2
|9,7
|84,9
|—
|268
|«Газпромбанк — Управление активами»
|фондов
|«БКС Драгоценные металлы»
|180,72
|12,9
|19,8
|10,9
|34,5
|22,1
|89,5
|—
|129
|«Брокеркредитсервис»
|фондов
|«Сбербанк — Золото»
|1213,25
|12,9
|18,4
|16,5
|21
|5,6
|54,2
|—
|1336,3
|«Сбербанк Управление активами»
|фондов
|«ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото»
|1904,35
|13
|18
|15,6
|20,6
|10
|88,4
|—
|106,1
|«ТКБ Инвестмент Партнерс»
|фондов
|«Альфа-Капитал Золото»
|1070,2
|11,9
|16,5
|14,4
|18,6
|9
|74,7
|72,7
|242,1
|«Альфа-Капитал»
|фондов
|«Открытие — Золото»
|1571,67
|11,3
|16,3
|12,8
|17,4
|6,4
|85,1
|—
|326,74
|«Открытие»
|фондов
|«Райффайзен — Золото»
|13148,89
|11,4
|16,1
|14,2
|19,4
|4,1
|69
|—
|565,3
|«Райффайзен Капитал»
|фондов
|«ВТБ — Фонд Компаний малой и средней капитализации»
|20,37
|0,1
|11,9
|12
|14,5
|40,2
|148,7
|297,1
|148,2
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции
|«Райффайзен — Информационные технологии»
|16551,46
|2,4
|10,3
|10,5
|-0,7
|54,1
|74,5
|241,1
|2503,9
|«Райффайзен Капитал»
|акции
|«Сбербанк — Фонд акций компаний малой капитализации»
|5289,93
|0,7
|10,3
|8,4
|10,2
|22
|81,4
|—
|410
|«Сбербанк Управление активами»
|акции
|«Газпромбанк — Электроэнергетика»
|573,84
|-0,9
|10,2
|16,8
|17,1
|25,9
|119,7
|3,7
|150,2
|«Газпромбанк — Управление активами»
|индексный
|«ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций»
|2361,3
|2
|9,3
|3,4
|5,6
|39,3
|101,8
|379,5
|927,6
|«ТКБ Инвестмент Партнерс»
|акции
|«Промсвязь Акции»
|6348,35
|1,2
|9,2
|8,9
|15,9
|41,8
|131,3
|249,8
|345,2
|«Промсвязь»
|акции
|«Уралсиб Энергетическая перспектива»
|27717,37
|-1,2
|8,7
|16,7
|18,5
|68,9
|230,4
|
|238,06
|«Уралсиб»
|акции