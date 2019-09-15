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Лидеры роста среди открытых паевых фондов (на 31.08.2019)

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Фонд Стоимость пая (руб.) Изм. за 1 мес. (%) Изм. за 3 мес. (%) Изм. за 6 мес. (%) Изм. за 12 мес. (%) Изм. за 3 года (%) Изм. за 5 лет (%) Изм. за 10 лет (%) Чистые активы (млн руб.) Управляющая компания Тип фонда
За 12 месяцев
«Уралсиб Драгоценные металлы» 18447,28 16,8 29,2 27,8 45,5 23 115,8 160 «Уралсиб» фондов
«БКС Драгоценные металлы» 180,72 12,9 19,8 10,9 34,5 22,1 89,5 129 «Брокеркредитсервис» фондов
«Газпромбанк — Золото» 1530,61 13,5 23,3 19,4 26,2 9,7 84,9 268 «Газпромбанк — Управление активами» фондов
«ВТБ — Индекс Мосбиржи» 6329,04 0,1 7,7 15,2 25,2 59,9 138,5 228,7 984,8 «ВТБ Капитал Управление активами» индексный
«ВТБ — Фонд акций» 33,36 0,1 8 15,5 25 74 197,1 384,9 6448,2 «ВТБ Капитал Управление активами» акции
«Арсагера — Фонд акций» 8617,32 -2,3 6,7 16,3 24,5 66,8 199,7 540,9 636,1 «Арсагера» акции
«Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич» 12577,31 0 7 15,4 24,3 45,2 93,5 144,9 4400,3 «Сбербанк Управление активами» акции
«Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек» 20115,08 -0,7 6,2 14,4 23,4 62 131 209,6 1001,4 «Райффайзен Капитал» индексный
Открытие – Индекс МосБиржи 2138,52 0,1 6,7 14,4 23,2 58,2 131,2 232,7 320,77 «Открытие» индексный
«БКС Российские акции» 302,81 -0,2 6,4 14,2 22,6 54,9 128 226 149,9 «Брокеркредитсервис» акции
«Уралсиб Первый» 15735,59 0 6,6 13,5 22,5 65,9 66,1 64,8 3990,3 «Уралсиб» акции
«Газпромбанк — Акции» 2297,19 -1,3 6,2 14,7 22,5 43,6 114,7 187,3 364,2 «Газпромбанк — Управление активами» акции
«Альфа-Капитал Индекс Мосбиржи» 1446,17 -0,2 6,6 13,6 22,2 55,3 130,1 201,1 358,2 «Альфа-Капитал» индексный
«Сбербанк — Фонд активного управления» 2063,26 -0,1 6,9 15,3 21,9 41 83 170,4 1223,1 «Сбербанк Управление активами» акции
«ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора» 26,29 -1,8 5,6 15,2 21,7 81,6 146,4 255,3 2346,5 «ВТБ Капитал Управление активами» акции
За 6 месяцев
«Уралсиб Драгоценные металлы» 18447,28 16,8 29,2 27,8 45,5 23 115,8 160 «Уралсиб» фондов
«Газпромбанк — Золото» 1530,61 13,5 23,3 19,4 26,2 9,7 84,9 268 «Газпромбанк — Управление активами» фондов
«ВТБ — Фонд предприятий с государственным участием» 31,63 -2,9 7,3 17,2 19 62,9 212,5 351,9 757,82 «ВТБ Капитал Управление активами» акции
«Газпромбанк — Электроэнергетика» 573,84 -0,9 10,2 16,8 17,1 25,9 119,7 3,7 150,2 «Газпромбанк — Управление активами» индексный
«Уралсиб Энергетическая перспектива» 27717,37 -1,2 8,7 16,7 18,5 68,9 230,4 238,06 «Уралсиб» акции
«Сбербанк — Золото» 1213,25 12,9 18,4 16,5 21 5,6 54,2 1336,3 «Сбербанк Управление активами» фондов
«Арсагера — Фонд акций» 8617,32 -2,3 6,7 16,3 24,5 66,8 199,7 540,9 636,1 «Арсагера» акции
«ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото» 1904,35 13 18 15,6 20,6 10 88,4 106,1 «ТКБ Инвестмент Партнерс» фондов
«ВТБ — Фонд акций» 33,36 0,1 8 15,5 25 74 197,1 384,9 6448,2 «ВТБ Капитал Управление активами» акции
«Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич» 12577,31 0 7 15,4 24,3 45,2 93,5 144,9 4400,3 «Сбербанк Управление активами» акции
«Сбербанк — Фонд активного управления» 2063,26 -0,1 6,9 15,3 21,9 41 83 170,4 1223,1 «Сбербанк Управление активами» акции
«ВТБ — Индекс Мосбиржи» 6329,04 0,1 7,7 15,2 25,2 59,9 138,5 228,7 984,8 «ВТБ Капитал Управление активами» индексный
«ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора» 26,29 -1,8 5,6 15,2 21,7 81,6 146,4 255,3 2346,5 «ВТБ Капитал Управление активами» акции
«Сбербанк — Электроэнергетика» 1111,71 -0,6 8,2 14,9 13,8 34,2 82,3 9,8 701,2 «Сбербанк Управление активами» акции
«Газпромбанк — Акции» 2297,19 -1,3 6,2 14,7 22,5 43,6 114,7 187,3 364,2 «Газпромбанк — Управление активами» акции
За 3 месяца
«Уралсиб Драгоценные металлы» 18447,28 16,8 29,2 27,8 45,5 23 115,8 160 «Уралсиб» фондов
«Газпромбанк — Золото» 1530,61 13,5 23,3 19,4 26,2 9,7 84,9 268 «Газпромбанк — Управление активами» фондов
«БКС Драгоценные металлы» 180,72 12,9 19,8 10,9 34,5 22,1 89,5 129 «Брокеркредитсервис» фондов
«Сбербанк — Золото» 1213,25 12,9 18,4 16,5 21 5,6 54,2 1336,3 «Сбербанк Управление активами» фондов
«ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото» 1904,35 13 18 15,6 20,6 10 88,4 106,1 «ТКБ Инвестмент Партнерс» фондов
«Альфа-Капитал Золото» 1070,2 11,9 16,5 14,4 18,6 9 74,7 72,7 242,1 «Альфа-Капитал» фондов
«Открытие — Золото» 1571,67 11,3 16,3 12,8 17,4 6,4 85,1 326,74 «Открытие» фондов
«Райффайзен — Золото» 13148,89 11,4 16,1 14,2 19,4 4,1 69 565,3 «Райффайзен Капитал» фондов
«ВТБ — Фонд Компаний малой и средней капитализации» 20,37 0,1 11,9 12 14,5 40,2 148,7 297,1 148,2 «ВТБ Капитал Управление активами» акции
«Райффайзен — Информационные технологии» 16551,46 2,4 10,3 10,5 -0,7 54,1 74,5 241,1 2503,9 «Райффайзен Капитал» акции
«Сбербанк — Фонд акций компаний малой капитализации» 5289,93 0,7 10,3 8,4 10,2 22 81,4 410 «Сбербанк Управление активами» акции
«Газпромбанк — Электроэнергетика» 573,84 -0,9 10,2 16,8 17,1 25,9 119,7 3,7 150,2 «Газпромбанк — Управление активами» индексный
«ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций» 2361,3 2 9,3 3,4 5,6 39,3 101,8 379,5 927,6 «ТКБ Инвестмент Партнерс» акции
«Промсвязь Акции» 6348,35 1,2 9,2 8,9 15,9 41,8 131,3 249,8 345,2 «Промсвязь» акции
«Уралсиб Энергетическая перспектива» 27717,37 -1,2 8,7 16,7 18,5 68,9 230,4 238,06 «Уралсиб» акции
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ПИФы ранжированы по приросту стоимости пая за соответствующий период без учета надбавок и скидок при покупке и погашении паев.

В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на отчетную дату превышала 100 млн руб. и на начальную дату соответствующего периода имевших срок работы более 1 года.

Изменение стоимости чистых активов дано за соответствующий период.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

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