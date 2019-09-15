Лидеры роста среди открытых паевых фондов (на 31.08.2019)

Фонд Стоимость пая (руб.) Изм. за 1 мес. (%) Изм. за 3 мес. (%) Изм. за 6 мес. (%) Изм. за 12 мес. (%) Изм. за 3 года (%) Изм. за 5 лет (%) Изм. за 10 лет (%) Чистые активы (млн руб.) Управляющая компания Тип фонда За 12 месяцев «Уралсиб Драгоценные металлы» 18447,28 16,8 29,2 27,8 45,5 23 115,8 — 160 «Уралсиб» фондов «БКС Драгоценные металлы» 180,72 12,9 19,8 10,9 34,5 22,1 89,5 — 129 «Брокеркредитсервис» фондов «Газпромбанк — Золото» 1530,61 13,5 23,3 19,4 26,2 9,7 84,9 — 268 «Газпромбанк — Управление активами» фондов «ВТБ — Индекс Мосбиржи» 6329,04 0,1 7,7 15,2 25,2 59,9 138,5 228,7 984,8 «ВТБ Капитал Управление активами» индексный «ВТБ — Фонд акций» 33,36 0,1 8 15,5 25 74 197,1 384,9 6448,2 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «Арсагера — Фонд акций» 8617,32 -2,3 6,7 16,3 24,5 66,8 199,7 540,9 636,1 «Арсагера» акции «Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич» 12577,31 0 7 15,4 24,3 45,2 93,5 144,9 4400,3 «Сбербанк Управление активами» акции «Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек» 20115,08 -0,7 6,2 14,4 23,4 62 131 209,6 1001,4 «Райффайзен Капитал» индексный Открытие – Индекс МосБиржи 2138,52 0,1 6,7 14,4 23,2 58,2 131,2 232,7 320,77 «Открытие» индексный «БКС Российские акции» 302,81 -0,2 6,4 14,2 22,6 54,9 128 226 149,9 «Брокеркредитсервис» акции «Уралсиб Первый» 15735,59 0 6,6 13,5 22,5 65,9 66,1 64,8 3990,3 «Уралсиб» акции «Газпромбанк — Акции» 2297,19 -1,3 6,2 14,7 22,5 43,6 114,7 187,3 364,2 «Газпромбанк — Управление активами» акции «Альфа-Капитал Индекс Мосбиржи» 1446,17 -0,2 6,6 13,6 22,2 55,3 130,1 201,1 358,2 «Альфа-Капитал» индексный «Сбербанк — Фонд активного управления» 2063,26 -0,1 6,9 15,3 21,9 41 83 170,4 1223,1 «Сбербанк Управление активами» акции «ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора» 26,29 -1,8 5,6 15,2 21,7 81,6 146,4 255,3 2346,5 «ВТБ Капитал Управление активами» акции За 6 месяцев «Уралсиб Драгоценные металлы» 18447,28 16,8 29,2 27,8 45,5 23 115,8 — 160 «Уралсиб» фондов «Газпромбанк — Золото» 1530,61 13,5 23,3 19,4 26,2 9,7 84,9 — 268 «Газпромбанк — Управление активами» фондов «ВТБ — Фонд предприятий с государственным участием» 31,63 -2,9 7,3 17,2 19 62,9 212,5 351,9 757,82 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «Газпромбанк — Электроэнергетика» 573,84 -0,9 10,2 16,8 17,1 25,9 119,7 3,7 150,2 «Газпромбанк — Управление активами» индексный «Уралсиб Энергетическая перспектива» 27717,37 -1,2 8,7 16,7 18,5 68,9 230,4 — 238,06 «Уралсиб» акции «Сбербанк — Золото» 1213,25 12,9 18,4 16,5 21 5,6 54,2 — 1336,3 «Сбербанк Управление активами» фондов «Арсагера — Фонд акций» 8617,32 -2,3 6,7 16,3 24,5 66,8 199,7 540,9 636,1 «Арсагера» акции «ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото» 1904,35 13 18 15,6 20,6 10 88,4 — 106,1 «ТКБ Инвестмент Партнерс» фондов «ВТБ — Фонд акций» 33,36 0,1 8 15,5 25 74 197,1 384,9 6448,2 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич» 12577,31 0 7 15,4 24,3 45,2 93,5 144,9 4400,3 «Сбербанк Управление активами» акции «Сбербанк — Фонд активного управления» 2063,26 -0,1 6,9 15,3 21,9 41 83 170,4 1223,1 «Сбербанк Управление активами» акции «ВТБ — Индекс Мосбиржи» 6329,04 0,1 7,7 15,2 25,2 59,9 138,5 228,7 984,8 «ВТБ Капитал Управление активами» индексный «ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора» 26,29 -1,8 5,6 15,2 21,7 81,6 146,4 255,3 2346,5 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «Сбербанк — Электроэнергетика» 1111,71 -0,6 8,2 14,9 13,8 34,2 82,3 9,8 701,2 «Сбербанк Управление активами» акции «Газпромбанк — Акции» 2297,19 -1,3 6,2 14,7 22,5 43,6 114,7 187,3 364,2 «Газпромбанк — Управление активами» акции За 3 месяца «Уралсиб Драгоценные металлы» 18447,28 16,8 29,2 27,8 45,5 23 115,8 — 160 «Уралсиб» фондов «Газпромбанк — Золото» 1530,61 13,5 23,3 19,4 26,2 9,7 84,9 — 268 «Газпромбанк — Управление активами» фондов «БКС Драгоценные металлы» 180,72 12,9 19,8 10,9 34,5 22,1 89,5 — 129 «Брокеркредитсервис» фондов «Сбербанк — Золото» 1213,25 12,9 18,4 16,5 21 5,6 54,2 — 1336,3 «Сбербанк Управление активами» фондов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото» 1904,35 13 18 15,6 20,6 10 88,4 — 106,1 «ТКБ Инвестмент Партнерс» фондов «Альфа-Капитал Золото» 1070,2 11,9 16,5 14,4 18,6 9 74,7 72,7 242,1 «Альфа-Капитал» фондов «Открытие — Золото» 1571,67 11,3 16,3 12,8 17,4 6,4 85,1 — 326,74 «Открытие» фондов «Райффайзен — Золото» 13148,89 11,4 16,1 14,2 19,4 4,1 69 — 565,3 «Райффайзен Капитал» фондов «ВТБ — Фонд Компаний малой и средней капитализации» 20,37 0,1 11,9 12 14,5 40,2 148,7 297,1 148,2 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «Райффайзен — Информационные технологии» 16551,46 2,4 10,3 10,5 -0,7 54,1 74,5 241,1 2503,9 «Райффайзен Капитал» акции «Сбербанк — Фонд акций компаний малой капитализации» 5289,93 0,7 10,3 8,4 10,2 22 81,4 — 410 «Сбербанк Управление активами» акции «Газпромбанк — Электроэнергетика» 573,84 -0,9 10,2 16,8 17,1 25,9 119,7 3,7 150,2 «Газпромбанк — Управление активами» индексный «ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций» 2361,3 2 9,3 3,4 5,6 39,3 101,8 379,5 927,6 «ТКБ Инвестмент Партнерс» акции «Промсвязь Акции» 6348,35 1,2 9,2 8,9 15,9 41,8 131,3 249,8 345,2 «Промсвязь» акции «Уралсиб Энергетическая перспектива» 27717,37 -1,2 8,7 16,7 18,5 68,9 230,4 238,06 «Уралсиб» акции

ПИФы ранжированы по приросту стоимости пая за соответствующий период без учета надбавок и скидок при покупке и погашении паев.

В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на отчетную дату превышала 100 млн руб. и на начальную дату соответствующего периода имевших срок работы более 1 года.

Изменение стоимости чистых активов дано за соответствующий период.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.