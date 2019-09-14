Крымские производители устриц и мидий пожаловались на надзорные «репрессии»

Министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину направили жалобы на действия управления Росприроднадзора в Крыму, в которых говорится, что местные предприятия по разведению устриц и мидий страдают от завышенных надзорных требований. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию обращений профильных союзов — Черноморского объединения предприятий марикультуры, Южной ассоциации рыбоводов и Крымской ассоциации аквакультуры.

Как следует из писем, в августе и сентябре нынешнего года все аквакультурные предприятия получили уведомление о том, что против них заведены административные дела. Они не прошли государственную экспертизу, которая позволяет размещать мидийные и устричные фермы во внутренних морских водах и Азово-Черноморском бассейне.

Профильные объединения попросили приостановить «репрессивные действия» в отношении предприятий. По их словам, производители готовы проходить экспертизу, но ее процедуру надо усовершенствовать. Для этого необходимо создать Минприроды специальную рабочую группу при Минприроды. В пресс-службе ведомства сообщили, что письма пока не поступали, но их рассмотрят после получения. Росприроднадзор жалобы пока не прокомментировал.