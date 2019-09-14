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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Мэр Перми также решил пообщаться с населением в Instagram

Глава Перми Дмитрий Самойлов запускает прямой эфир с населением в своем Instagram. «Мне нравятся прямые обсуждения, острые вопросы, поэтому регулярно провожу приемы во всех районах города, участвую в прямых телеэфирах. Новое время открывает новые возможности. Читаю все комментарии, сообщения в директе, отмечаю много полезных предложений» - пояснил в своем аккаунте градоначальник. Первый «прямой эфир» намечен на 18 сентября.

Прямые эфиры в этой соцсети проводит губернатор Пермского края Максим Решетников уже два года.

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