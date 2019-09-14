В Канаде высокопоставленный сотрудник полиции обвинен в утечке секретной информации

Генеральный директор разведывательного подразделения Королевской конной полиции Канады Кэмерон Ортис задержан по подозрению в нарушении закона о безопасности информации, сообщило агентство Reuters.

«Предполагается, что он получил, хранил и обрабатывал конфиденциальную информацию, намереваясь передать ее тем, кому ее передавать не следует»,— передает агентство слова федерального прокурора Джона Макфарлейна. Задержанному также предъявлены обвинения в неправомерном использовании кредитной карты.

Слушание по делу господина Ортиса назначено на 20 сентября. Детали обвинений пока не разглашаются. Сам Кэмерон Ортис, а также его адвокат от комментариев воздержались.