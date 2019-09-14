Проведение в аэропорту официальных фуршетов оценили в 3,2 млн рублей

Краевое минзакупок объявило торги на обслуживание официальных мероприятий регионального правительства на территории международного аэропорта. Максимальная стоимость контракта составляет 3,2 млн руб.

Согласно техзаданию, до ноября 2021 года в аэропорту пройдет не менее 37 мероприятий. В каждом из них будет участвовать до 300 человек. Исполнитель должен предоставить меню из смешанной и европейской кухни, обеспечить обслуживание с помощью официантов, осуществить администрирование и уборку помещения после мероприятия. Посуда и столовые приборы должны соответствовать количеству гостей мероприятия, а предметы сервировки должны быть из одного столового набора либо в едином стиле. Использование одноразовой посуды не допускается.